I social veicolano altissime percentuali di disinformazione sul Covid che peggiorano la salute mentale

(Di lunedì 5 settembre 2022) Lo studio si intitola “Infodemia esanitaria: una revisione sistematica delle revisioni” e l’Oms l’ha pubblicato negli scorsi giorni. I dati relativi ai postsulla pandemia da coronavirus e sulle epidemie in generale parlano chiaro: isono pieni di fake news sul. Nello specifico, il 51% dei post relativi ai vaccini fanno, fino al 28,8% dei contenuti relativi alsono fake news e – più in generale quando si parla di pandemia il 60% delle informazioni veicolate viasono false.veramente alte, in riferimento a quanto accade da oltre un paio d’anni a questa parte suiquando si tratta di coronavirus, che hanno un impatto importante sulla realtà che ci ...

I social network possono sospendere gli account degli utenti no vax e rimuovere i contenuti che veicolano disinformazione sanitaria. Lo ha stabilito il Tribunale di Varese con l’ordinanza 1181 deposit ...Secondo Mountain View la piattaforma (che sarebbe peraltro già in difficoltà economica) non garantirebbe adeguati standard di moderazione dei contenuti. Si tratta comunque di una misura non definitiva ...