I genitori di Angela Celentano a Mattino 5 News: "La ragazza ha i nostri tratti somatici e la voglia" (Di lunedì 5 settembre 2022) Federica Panicucci ha aperto la prima puntata di Mattino 5 News, nel suo spazio con una importante novità sulla ricerca di Angela Celentano. La conduttrice ha infatti intervistato i genitori della bambina scomparsa sul Monte Faito 26 anni fa e ha parlato insieme a loro di quelle che sono le novità importanti arrivate dal Sud America. Ci sarebbe una foto, che potrebbe essere quella della loro amata figlia, una ragazza che è stata identificata, e che potrebbe davvero essere Angela. Si attende nelle prossime ore il test del dna che potrebbe dare a Maria e a Catello, tutte le risposte che aspettano da anni. I genitori di Angela Celentano sono intervenuti in diretta, bello studio di Mattino 5 ...

