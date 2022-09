'I campioni dell'Italia sono ebrei': segnalazione in Procura del Milan per il coro interista al derby (Di lunedì 5 settembre 2022) ' Che tristezza. Che vergogna ', con queste parole il Milan pubblica su Twitter un video in cui gli ultras della Curva Nord dell' Inter - al momento di esporre la coreografia nel derby di di sabato ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 settembre 2022) ' Che tristezza. Che vergogna ', con queste parole ilpubblica su Twitter un video in cui gli ultrasa Curva Nord' Inter - al momento di esporre la coreografia neldi di sabato ...

