“I campioni dell’Italia sono ebrei”: il vergognoso coro antisemita contro i milanisti | VIDEO (Di lunedì 5 settembre 2022) Parole scandite “parafrasando” – nel peggior modo possibile – il classico motivetto che i tifosi di ogni squadra Campione d’Italia intonano prima, durante e dopo le partite. È accaduto a pochi istanti dal fischio d’inizio del derby di Milano, con i cori antisemiti di alcuni tifosi dell’Inter (presenti in curva) che sono stati immortalati dagli stessi presenti che, poi, hanno deciso anche di condividere la loro “impresa canora” sui social. Il Milan ha segnalato l’accaduto alla Procura Federale affinché si proceda con tutti gli approfondimenti del caso e le relative sanzioni. Che tristezza. Such a shame. https://t.co/CgYC7881a5 — AC Milan (@acmilan) September 4, 2022 Cori antisemiti tifosi Inter contro i milanisti durante il derby “Che tristezza”. Questo il laconico e sintetico commento pubblicato su Twitter dal club rossonero, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Parole scandite “parafrasando” – nel peggior modo possibile – il classico motivetto che i tifosi di ogni squadra Campione d’Italia intonano prima, durante e dopo le partite. È accaduto a pochi istanti dal fischio d’inizio del derby di Milano, con i cori antisemiti di alcuni tifosi dell’Inter (presenti in curva) chestati immortalati dagli stessi presenti che, poi, hanno deciso anche di condividere la loro “impresa canora” sui social. Il Milan ha segnalato l’accaduto alla Procura Federale affinché si proceda con tutti gli approfondimenti del caso e le relative sanzioni. Che tristezza. Such a shame. https://t.co/CgYC7881a5 — AC Milan (@acmilan) September 4, 2022 Cori antisemiti tifosi Interdurante il derby “Che tristezza”. Questo il laconico e sintetico commento pubblicato su Twitter dal club rossonero, ...

MiTomorrow : CORO ANTISEMITA AL DERBY ??? 'I campioni dell'Italia sono ebrei'. Coro antisemita in #SerieA al momento dell'ingres… - gio_cusimano : RT @StorieSilenti: 'I campioni dell'Italia sono ebrei'. Altro caso di coro antisemita in #SerieA, al momento dell'ingresso delle due squadr… - neXtquotidiano : “I campioni dell’Italia sono ebrei”: il vergognoso coro antisemita contro i milanisti | VIDEO - ManuFilippone95 : RT @StorieSilenti: 'I campioni dell'Italia sono ebrei'. Altro caso di coro antisemita in #SerieA, al momento dell'ingresso delle due squadr… - letsrockinmilan : RT @oliviero_giroud: Boys Curva Nord 1) cori Vesuvio erutta e i campioni dell'Italia sono ebrei 2) striscione 'stR0nZ1' 3) a 2 Leao Leao G… -