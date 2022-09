Highlights Italia-Ucraina 73-84: Eurobasket 2022 (VIDEO) (Di lunedì 5 settembre 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Italia-Ucraina 73-84, terza gara del Gruppo C ad Eurobasket 2022. Gli Azzurri danno l’impressione di poter controllare le operazioni nella prima metà di gara. Negli ultimi due quarti, però, qualcosa a livello offensivo s’inceppa ed in difesa Fontecchio e compagni faticano tremendamente a contenere le folate dei nostri avversari. Lo specchio di questa enorme difficoltà è l’ultimo periodo, in cui si segnano solamente due punti nei primi sette minuti. Seconda sconfitta di fila per gli uomini di Pozzecco, chiamati subito a dare risposte. Di seguito il VIDEO con le azioni più importanti della gara. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilcon glidi73-84, terza gara del Gruppo C ad. Gli Azzurri danno l’impressione di poter controllare le operazioni nella prima metà di gara. Negli ultimi due quarti, però, qualcosa a livello offensivo s’inceppa ed in difesa Fontecchio e compagni faticano tremendamente a contenere le folate dei nostri avversari. Lo specchio di questa enorme difficoltà è l’ultimo periodo, in cui si segnano solamente due punti nei primi sette minuti. Seconda sconfitta di fila per gli uomini di Pozzecco, chiamati subito a dare risposte. Di seguito ilcon le azioni più importanti della gara. SportFace.

