Gustavo Arnal | il capo finanziario della catena di negozi statunitense Bed Bath & Beyond | si è ucciso a New York

Venerdì Gustavo Arnal, il capo finanziario della catena di negozi statunitense Bed Bath & Beyond, che vende articoli per la casa, si è ucciso a New York. Arnal aveva 52 anni e lavorava da Bed Bath & Beyond da circa due

New York, suicida il top manager Gustavo Arnal: si è lanciato dal 18esimo piano di un grattacielo