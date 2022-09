Guerra Russia-Ucraina, Mosca: “Forniture di gas solo con lo stop alle sanzioni”. Johnson lasciando Downing Street: Putin non ci bullizzerà (Di lunedì 5 settembre 2022) Rialzo record, sì di Macron al price cap. Gazprom valuta di accelerare l’export di gas verso l’Asia. Studio: da inizio Guerra l’Ue ha versato alla Russia 85 miliardi Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 5 settembre 2022) Rialzo record, sì di Macron al price cap. Gazprom valuta di accelerare l’export di gas verso l’Asia. Studio: da iniziol’Ue ha versato alla85 miliardi

alex_orlowski : in #Ucraina sono bastati 16 #Himars da 4 milioni di euro l'uno e relativi razzi per cambiare il corso della guerra… - amnestyitalia : La #Russia è impegnata anche in un “conflitto interno” con coloro che criticano la guerra e i crimini commessi dall… - claudioruss : @kisskissnapoli Il ds #Napoli Giuntoli: '#Kvaratskhelia? Arrivano tante segnalazioni che valutiamo, siamo sempre st… - ccecchet : RT @Satiraptus: #MartaFascina, la nuova compagna di #Berlusconi, attacca la #Gelmini e la #Carfagna, in più asserisce di saper come fermare… - summo_t : RT @AndreaGiuricin: Si, le sanzioni alla #Russia funzionano. Una recessione durissima con l'economia che crolla di 11 punti percentuali (do… -