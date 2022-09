Guerra Russia-Ucraina, il Cremlino: “Le forniture di gas riprenderanno solo con lo stop alle sanzioni”. Von der Leyen: “Putin fallirà”. Mosca chiude Novaya Gazeta, stop al referendum (Di lunedì 5 settembre 2022) L’ultimo reattore di Zaporizhzhia staccato dalla rete Ucraina. Kiev: «600mila persone senza elettricità». Revocata licenza alla testata indipendente diretta dal premio Nobel Muratov Leggi su lastampa (Di lunedì 5 settembre 2022) L’ultimo reattore di Zaporizhzhia staccato dalla rete. Kiev: «600mila persone senza elettricità». Revocata licenza alla testata indipendente diretta dal premio Nobel Muratov

alex_orlowski : in #Ucraina sono bastati 16 #Himars da 4 milioni di euro l'uno e relativi razzi per cambiare il corso della guerra… - sole24ore : ?? «Tanti imprenditori sperano che la guerra finisca il prima possibile. Questa è l'unica volta al mondo in cui le… - Corriere : Le sanzioni funzionano? In Russia cittadini più poveri, ma gas e petrolio tengono in piedi il sistema - ContiamoNon : RT @jacopo_iacoboni: Sabato circa 70mila persone sono scese in piazza a Praga gridando contro il governo, contro l’Ue e la Nato, accusandol… - fontowan : RT @amnestyitalia: La #Russia è impegnata anche in un “conflitto interno” con coloro che criticano la guerra e i crimini commessi dalle for… -