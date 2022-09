Guerra, Macron dà gas a Berlino in cambio di elettricità Nasce il patto energetico solidale tra Francia e Germania (Di lunedì 5 settembre 2022) "La Germania ha bisogno del nostro gas e noi abbiamo bisogno dell'elettricità prodotta nel resto d'Europa: nelle prossime settimane completeremo..." Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 5 settembre 2022) "Laha bisogno del nostro gas e noi abbiamo bisogno dell'prodotta nel resto d'Europa: nelle prossime settimane completeremo..." Segui su affaritaliani.it

giorgiolope : RT @Pat_Gian: l'Europa ???? sta viaggiando su un treno giallo-blu ???? che si sta schiantando a tutta velocità su un muro a stelle e strisce ????… - lredl3_ : mi sa che entreremo in guerra ????Emmanuel Macron chiama le nazioni dell'Europa centro-orientale come la Repubblica… - Cinzia59391505 : @FlorisserraGiu @Lorellastelle @ise_tan45 @APatrignan @jacopo_iacoboni Questa uscita infantile è avvilente. LA GUER… - Luciano777777 : Guerre in atto nel mondo ???? Il mondo questa settimana - PusJordan : @drndbl @alanfriedmanit Beh certo, è da perons intelligebte dare del criminale ad uno che sta lì lì per scatenare u… -