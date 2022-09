Guadagnare 3mila euro senza laurea o diploma | è possibile | scopri come

Leggi su chenews

(Di lunedì 5 settembre 2022) Un titolo di studiolao il, nell’ambito del competitivo contesto lavorativo nel quale oggi ci troviamo a vivere, rappresenta più che mai, un punto di partenza fondamentale per rispondere alle richieste delle aziende. La crisi economica che ci attanaglia ha reso ancora più selettive le richieste dei datori di lavoro. L’incertezza e la mancanza di liquidità inducono, per molti, a ridurre il personale: la scelta oculata è quella di puntare su poche persone, in grado davvero di fare la differenza, capaci magari di svolgere le mansioni di due “dipendenti normali”. Sembra una legge spietata ma è quello che indica in questo momento il mercato. Fonte Foto Adobe StockInoltre, in un’azienda che vive le incertezze del mercato, un datore di lavoro lungimirante non può che puntare su persone giovani, ...