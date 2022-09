Grandi cambiamenti per la nuova edizione di Unomattina: tutte le novità (Di lunedì 5 settembre 2022) A partire da settembre, andrà in onda la trentasettesima edizione di Unomattina. L’attesa del pubblico sarà ricompensata dalle numerose novità che investiranno il format. Per la prima volta, infatti, la trasmissione verrà affidata alla sola conduzione di Massimiliano Ossini. Inoltre, stando a quanto riportato da Davide Maggio, lo studio subirà una rivoluzione completa. Unomattina, cambiamenti nella conduzione del programma di Rai 1 La nuova edizione di Unomattina sarà accompagnata da tante novità. A differenza degli anni passati, la conduzione non verrà più affidata a due volti distinti. Questa volta, ci sarà un unico presentatore a occuparsi della gestione delle dinamiche. Per l’anno 2022/2023, è stato scelto Massimiliano Ossini che ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 5 settembre 2022) A partire da settembre, andrà in onda la trentasettesimadi. L’attesa del pubblico sarà ricompensata dalle numeroseche investiranno il format. Per la prima volta, infatti, la trasmissione verrà affidata alla sola conduzione di Massimiliano Ossini. Inoltre, stando a quanto riportato da Davide Maggio, lo studio subirà una rivoluzione completa.nella conduzione del programma di Rai 1 Ladisarà accompagnata da tante. A differenza degli anni passati, la conduzione non verrà più affidata a due volti distinti. Questa volta, ci sarà un unico presentatore a occuparsi della gestione delle dinamiche. Per l’anno 2022/2023, è stato scelto Massimiliano Ossini che ...

