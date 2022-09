Gran Bretagna | Truss è la terza donna premier dopo Thatcher e May | ha ottenuto 81 326 voti

MediasetTgcom24 : Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna dopo aver lanciato l’ultima bomba mediatica #meghan #granbretagna #harry - angelicapenny : RT @andreacantelmo8: Liz #Truss è la terza donna a diventare Primo Ministro della Gran Bretagna. L'ex Ministra degli Esteri ha vinto il due… - News24_it : Gran Bretagna, Liz Truss è la nuova premier - Domenico_p6 : RT @Gianl1974: 1/2 Peskov: 'Problemi con la fornitura di gas sono sorti a causa delle sanzioni imposte al nostro Paese dagli Stati occident… - FatimaCurzio : RT @sole24ore: Gran Bretagna: Liz #Truss eletta nuova leader Tory, da domani subentra come premier a Boris Johnson. Fra poco tutti i dettag… -

Un'imitazione di Margaret Thatcher: grottesca quanto improbabile per i detrattori; degna di alimentare qualche speranza per quella base militante del Partito Conservatore britannico (200.000 iscritti ...LONDRA - Liz Truss , 47 anni, ministra degli Esteri in carica, è stata eletta nuova leader del Partito Conservatore britannico, forza di maggioranza alla Camera dei Comuni, e da domani subentrerà come ...E fanno tre: dopo Margaret Thatcher e Theresa May, la Gran Bretagna ha un’altra premier donna. Sarà infatti la ministra degli Esteri Liz Truss a insediarsi domani a Downing Street al posto del ...(Adnkronos) – L’attuale ministra degli Esteri, Liz Truss, è stata eletta alla guida del partito Tory e di conseguenza prenderà il posto di Boris Johnson alla guida del governo britannico. Truss ha rac ...