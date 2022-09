Gran Bretagna: Liza Truss, eletta leader dei conservatori. Sarà la nuova Premier. E ringrazia “Bojo” per la Brexit (Di lunedì 5 settembre 2022) Qualcuno a Londra sogna e si chiede: Sarà la nuova Thatcher? Intanto diciamo che Liz Truss, 47 anni, ministra degli Esteri in carica, è stata eletta nuova leader del Partito Conservatore britannico, forza di maggioranza alla Camera dei Comuni, e da domani, 6 settembre 2022, subentrerà come Premier - la terza donna nella storia del Regno Unito - al dimissionario Boris Johnson, costretto a farsi da parte a luglio sull'onda di scandali e congiure interne Tory L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 settembre 2022) Qualcuno a Londra sogna e si chiede:laThatcher? Intanto diciamo che Liz, 47 anni, ministra degli Esteri in carica, è statadel Partito Conservatore britannico, forza di maggioranza alla Camera dei Comuni, e da domani, 6 settembre 2022, subentrerà come- la terza donna nella storia del Regno Unito - al dimissionario Boris Johnson, costretto a farsi da parte a luglio sull'onda di scandali e congiure interne Tory L'articolo proviene da Firenze Post.

Adnkronos : ?? Gran Bretagna, #LizTruss è la nuova premier: - MediasetTgcom24 : Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna dopo aver lanciato l’ultima bomba mediatica #meghan #granbretagna #harry - telodogratis : Chi è Liz Truss, la nuova premier in Gran Bretagna - AGTW_it : #Gran Bretagna, #Liz Truss è la nuova #premier - MiAOX5_ : RT @Noi_briganti: ?? ? ?? UN MOVIMENTO COME IN GRAN BRETAGNA. SIAMO MILIONI!!! -