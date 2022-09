Gran Bretagna, Liz Truss è la nuova premier (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – L’attuale ministra degli Esteri, Liz Truss, è stata eletta alla guida del partito Tory e di conseguenza prenderà il posto di Boris Johnson alla guida del governo britannico. Truss ha raccolto oltre 80mila preferenze, distanziando di circa 20mila voti il suo sfidante al ballottaggio delle primarie, l’ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – L’attuale ministra degli Esteri, Liz, è stata eletta alla guida del partito Tory e di conseguenza prenderà il posto di Boris Johnson alla guida del governo britannico.ha raccolto oltre 80mila preferenze, distanziando di circa 20mila voti il suo sfidante al ballottaggio delle primarie, l’ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

MediasetTgcom24 : Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna dopo aver lanciato l’ultima bomba mediatica #meghan #granbretagna #harry - News24_it : Gran Bretagna, Liz Truss è la nuova premier - Domenico_p6 : RT @Gianl1974: 1/2 Peskov: 'Problemi con la fornitura di gas sono sorti a causa delle sanzioni imposte al nostro Paese dagli Stati occident… - FatimaCurzio : RT @sole24ore: Gran Bretagna: Liz #Truss eletta nuova leader Tory, da domani subentra come premier a Boris Johnson. Fra poco tutti i dettag… - Loestestest : RT @GianlucaCastro8: Confronto impietoso del Sun( Gran Bretagna) fra prezzi inglesi e prezzi russi dall’inizio del conflitto. In notevole s… -