Gran Bretagna, Liz Truss è la nuova premier. Piano da 100 miliardi contro il caro bollette (Di lunedì 5 settembre 2022) Liz Truss, 47 anni, titolare degli Esteri in carica, fedele a Johnson ma meno coinvolta in controversie personali, ha prevalso su Rishi Sunak nel voto di preferenza tra i militanti del partito conservatore. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 5 settembre 2022) Liz, 47 anni, titolare degli Esteri in carica, fedele a Johnson ma meno coinvolta inversie personali, ha prevalso su Rishi Sunak nel voto di preferenza tra i militanti del partito conservatore.

TgrRaiVeneto : Non solo cinema al Lido. Il giornalista è detenuto in Gran Bretagna. Gli Usa ne chiedono l'estradizione… - borghi_claudio : @VanniCallegaro A dire la verità il debito pubblico della Gran Bretagna in euro è 2800 miliardi... - borghi_claudio : @vvezzola @VanniCallegaro Veramente il debito/pil della Gran Bretagna è il 103% - Nordic36Wolf : RT @itsmeback_: Gran Bretagna La Coffey è il nuovo Ministro della Salute nominata dalla Truss. 51 anni. Non vado oltre... - Lelecottero : RT @itsmeback_: Gran Bretagna La Coffey è il nuovo Ministro della Salute nominata dalla Truss. 51 anni. Non vado oltre... -