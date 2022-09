“Governo con Pd, Fi, Lega e Meloni”. Caro Calenda, ma allora che votiamo a fare? (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set – Carlo Calenda vuole il Governo con tutti, addirittura prima del voto del 25 settembre. Le ultime dichiarazioni riprese da Agenzia Nova sono ai limiti del paradossale. Calenda vuole il Governo con tutti Così parla Carlo Calenda, leader di Azione, ai microfoni di Rtl 102.5: “Non farò un’alleanza con il Pd, altrimenti l’avrei fatta prima. Io voglio fare un Governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia e mette insieme il centrodestra moderato e il centrosinistra. Un Governo di unità nazionale con dentro Pd, Forza Italia, Lega e mi auguro anche Meloni”. Insomma, niente alleanza col Pd, ma poi il Pd potrebbe rientrare in una mega coalizione di unità nazionale. “Pacificazione”, così viene descritta. Sulla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set – Carlovuole ilcon tutti, addirittura prima del voto del 25 settembre. Le ultime dichiarazioni riprese da Agenzia Nova sono ai limiti del paradossale.vuole ilcon tutti Così parla Carlo, leader di Azione, ai microfoni di Rtl 102.5: “Non farò un’alleanza con il Pd, altrimenti l’avrei fatta prima. Io voglioundi larga coalizione che pacifichi l’Italia e mette insieme il centrodestra moderato e il centrosinistra. Undi unità nazionale con dentro Pd, Forza Italia,e mi auguro anche”. Insomma, niente alleanza col Pd, ma poi il Pd potrebbe rientrare in una mega coalizione di unità nazionale. “Pacificazione”, così viene descritta. Sulla ...

marattin : “Per la prima volta l’evasione scende sotto i 100 miliardi”, titola Repubblica. È il dato del 2019, come riportato… - marattin : Infine, la credibilità. L’offerta politica che più di tutte urla di ridurvi le tasse in futuro (il centro-destra),… - Ettore_Rosato : No, caro Salvatore, rivendicare come fa Letta di superare Blair e il Jobs act, per sposare posizioni massimaliste,… - alpardu : Anzi, sin dai primi mesi di governo hanno aperto un dialogo con la Russia e chiesto alla Cina di prendere parte alla Via della Seta. - alpardu : Ecco perché è stata colpita PROPRIO l'ambasciata russa in AFGANISTAN. Nelle scorse settimane Mosca aveva sottoscri… -