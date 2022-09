Gli USA si avvicinano pericolosamente alla soglia del confronto militare con Mosca (Di lunedì 5 settembre 2022) Mentre a Praga 70mila persone manifestano per restare neutrali nel conflitto ucraino, gli USA sembrano volerci entrare con tutti e due i piedi. Soprattutto sembra vogliano farlo prima della fatidica data dell’8 novembre, quelle elezioni di midterm che potrebbero forzare la Casa Bianca a un cambio di strategia in Ucraina o almeno di atteggiamento verso la Russia. L’America è rimasta praticamente l’unica alleata occidentale di Kiev che promette e realizza sempre nuovi invii di aiuti finanziari e militari, quando gli altri partner europei hanno invece diminuito o azzerato il supporto a Zelensky o si sono defilati. Dall’amministrazione Biden è arrivata la conferma che negli ultimi due mesi Washington ha aiutato militarmente l’Ucraina a prepararsi alla controffensiva oggi in corso nel settore meridionale. Una controffensiva a lungo attesa, che però non procede in maniera ... Leggi su api.follow (Di lunedì 5 settembre 2022) Mentre a Praga 70mila persone manifestano per restare neutrali nel conflitto ucraino, gli USA sembrano volerci entrare con tutti e due i piedi. Soprattutto sembra vogliano farlo prima della fatidica data dell’8 novembre, quelle elezioni di midterm che potrebbero forzare la Casa Bianca a un cambio di strategia in Ucraina o almeno di atteggiamento verso la Russia. L’America è rimasta praticamente l’unica alleata occidentale di Kiev che promette e realizza sempre nuovi invii di aiuti finanziari e militari, quando gli altri partner europei hanno invece diminuito o azzerato il supporto a Zelensky o si sono defilati. Dall’amministrazione Biden è arrivata la conferma che negli ultimi due mesi Washington ha aiutato militarmente l’Ucraina a prepararsicontroffensiva oggi in corso nel settore meridionale. Una controffensiva a lungo attesa, che però non procede in maniera ...

