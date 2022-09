Gli italiani ritornano nell’antica Ebla, l’antichissima città finalmente liberata da Assad (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set – Tra le macerie lasciate da dodici lunghi e distruttivi anni di guerra in Siria, alcune di queste furono già rovine che raccontano la storia degli antichi popoli. La Siria è una terra antichissima, patria e caravanserraglio di civiltà che dettarono la storia dell’umanità. Tra i tanti siti archeologici del Vicino Oriente antico, vi è però una città, in particolare, andata scomparsa e rimasta avvolta nel mistero per oltre quattromila anni. Stiamo ovviamente parlando dell’antica Ebla. Misteriosa città del nord della Siria a soli 60 km da Aleppo. L’antica Ebla Fondata probabilmente nel periodo Uruk, nel IV millennio a.C., fin dal terzo millennio a.C. Ebla fu un importante città del Bronzo antico. Dominando il territorio settentrionale tra Hama e Aleppo, anche senza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set – Tra le macerie lasciate da dodici lunghi e distruttivi anni di guerra in Siria, alcune di queste furono già rovine che raccontano la storia degli antichi popoli. La Siria è una terra antichissima, patria e caravanserraglio di civiltà che dettarono la storia dell’umanità. Tra i tanti siti archeologici del Vicino Oriente antico, vi è però una, in particolare, andata scomparsa e rimasta avvolta nel mistero per oltre quattromila anni. Stiamo ovviamente parlando dell’antica. Misteriosadel nord della Siria a soli 60 km da Aleppo. L’anticaFondata probabilmente nel periodo Uruk, nel IV millennio a.C., fin dal terzo millennio a.C.fu un importantedel Bronzo antico. Dominando il territorio settentrionale tra Hama e Aleppo, anche senza ...

