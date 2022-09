Gli infortuni tengono la coppia difensiva fuori dalla gara di apertura della Champions League del Manchester City (Di lunedì 5 settembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. I difensori del Manchester City John Stones e Kyle Walker salteranno entrambi la gara di apertura della Champions League di martedì a Siviglia a causa di un infortunio, ha confermato l’allenatore Pep Guardiola. Nessuno dei due giocatori è stato incluso nella rosa itinerante del City per lo scontro del Gruppo G allo stadio Roman Sanchez Pizjuan. Il terzino destro Walker è stato costretto ad abbandonare nelle ultime fasi del sorteggio della Premier League di sabato all’Aston Villa, mentre ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 5 settembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. I difensori delJohn Stones e Kyle Walker salteranno entrambi ladidi martedì a Siviglia a causa di uno, ha confermato l’allenatore Pep Guardiola. Nessuno dei due giocatori è stato incluso nella rosa itinerante delper lo scontro del Gruppo G allo stadio Roman Sanchez Pizjuan. Il terzino destro Walker è stato costretto ad abbandonare nelle ultime fasi del sorteggioPremierdi sabato all’Aston Villa, mentre ...

