Gli chiedono dei cori anti-Napoli: risposta da pelle d’oca di Giuntoli! (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Napoli nella quinta giornata di Serie A ha espugnato l’Olimpico di Roma, da sempre campo difficile, con una bella vittoria in rimonta. Gli azzurri si sono imposti nell’arco dei novanta minuti con una grande prestazione collettiva riscattandosi dopo la brusca frenata in casa contro il Lecce. Lazio-Napoli (Getty Images)Purtroppo, anche in occasione di questo match, come ormai accade di consueto, si sono verificati i soliti episodi spiacevoli: cori razzisti e discriminatori contro Napoli e i napoletani. In particolare, in occasione del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione La città nel pallone, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli si è soffermato proprio sulla situazione legata ai cori ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilnella quinta giornata di Serie A ha espugnato l’Olimpico di Roma, da sempre campo difficile, con una bella vittoria in rimonta. Gli azzurri si sono imposti nell’arco dei novanta minuti con una grande prestazione collettiva riscattandosi dopo la brusca frenata in casa contro il Lecce. Lazio-(Getty Images)Purtroppo, anche in occasione di questo match, come ormai accade di consueto, si sono verificati i soliti episodi spiacevoli:razzisti e discriminatori controe i napoletani. In particolare, in occasione del suo intervento a Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione La città nel pallone, il direttore sportivo delCristiano Giuntoli si è soffermato proprio sulla situazione legata ai...

TgrRaiVeneto : Non solo cinema al Lido. Il giornalista è detenuto in Gran Bretagna. Gli Usa ne chiedono l'estradizione… - elio_vito : Vi ricordate i partiti della destra che in maggioranza ed all’opposizione si opposero al contributo di solidarietà… - lucianonobili : Cos’è la politica senza credibilità? Perché serve un #TerzoPolo della serietà? Perché gli altri ci prendono in giro… - StefaniaFalone : RT @ultimenotizie: '#Calenda fa quello che crede, ovviamente. Mi sembra che sia chiaro ormai: il Terzo polo guarda a destra'. Così il leade… - greekemmy : RT @TgrRaiVeneto: Non solo cinema al Lido. Il giornalista è detenuto in Gran Bretagna. Gli Usa ne chiedono l'estradizione #IoSeguoTgr #Ven… -