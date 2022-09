Giugliano, Hanna Hryhorenko ritrovata senza vita lungo l’Asse Mediano (Di lunedì 5 settembre 2022) È stata ritrovato il corpo senza vita di Hanna Hryhorenko, la 68enne di origini ucraine, scomparsa da Giugliano lo scorso 31 agosto. Il cadavere è stato segnalato pochi minuti fa da un’automobilista che stava percorrendo un tratto dell’Asse Mediano in direzione Lago Patria. Giugliano, Hanna Hryhorenko ritrovata senza vita Sul posto stanno intervenendo i Carabinieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 settembre 2022) È stata ritrovato il corpodi, la 68enne di origini ucraine, scomparsa dalo scorso 31 agosto. Il cadavere è stato segnalato pochi minuti fa da un’automobilista che stava percorrendo un tratto delin direzione Lago Patria.Sul posto stanno intervenendo i Carabinieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

