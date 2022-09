Giovanni Malagò | “Cori razzisti ingiustificabili | autogol e autolesionismo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 settembre 2022) “antisemiti enell’ultimo turno di campionato di calcio? Ero all’estero. La cosa incredibile è che tutto questo poi non fa che penalizzare chi va a tifare. E’ come chi ha una casa e ne sminuisce il valore. È un, è. Al di là del fatto che non si possono mai giustificare questi atteggiamenti“. A dichiararlo, a margine della presentazione del VII Trofeo Coni, è stato il presidente del Comitato Olimpico, parlando deidurante la 5a giornata di Serie A e, in particolare, nel derby di Milano e in Fiorentina-Juventus. SportFace.