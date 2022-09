Giorgia Meloni dice che la sinistra vuole “un nuovo modello patriarcale” (Di lunedì 5 settembre 2022) Incalzata sul tema della donne e dei loro diritti, Giorgia Meloni ha voluto rispondere al giornalista Antonio Polito inviando una lettera a Il Corriere della Sera. Nella missiva, pubblicata dal quotidiano, la leader di Fratelli d’Italia ha ribadito tutte le posizioni della destra conservatrice italiana, rivendicando anche i suoi successi come protagonista della scena politica alla guida del suo partito, e ha puntato il dito contro la sinistra, offrendo una fantasiosa ricostruzione di quel provvedimento (mai approvato) contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo (il ddl Zan). Meloni, la lettera su come vuole difendere le donne e i diritti Come intende difendere le donne Giorgia Meloni? La leader di FdI rende se stessa come misura dei diritti delle donne e delle ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Incalzata sul tema della donne e dei loro diritti,ha voluto rispondere al giornalista Antonio Polito inviando una lettera a Il Corriere della Sera. Nella missiva, pubblicata dal quotidiano, la leader di Fratelli d’Italia ha ribadito tutte le posizioni della destra conservatrice italiana, rivendicando anche i suoi successi come protagonista della scena politica alla guida del suo partito, e ha puntato il dito contro la, offrendo una fantasiosa ricostruzione di quel provvedimento (mai approvato) contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo (il ddl Zan)., la lettera su comedifendere le donne e i diritti Come intende difendere le donne? La leader di FdI rende se stessa come misura dei diritti delle donne e delle ...

edibosich : RT @Sydwerehere: Qui quando Giorgia Meloni comincia a capire… - JeanGab63523069 : RT @mittdolcino: Considerazioni sull'imprimatur di H. Clinton a G. Meloni Premier Titolo: occhio a 'festeggiare' 'Visto l imprimatur a Gior… - eudaimonia00_ : RT @ItalianPolitics: Molti non hanno dato grande peso a queste parole di Giorgia Meloni a Cernobbio ieri: «Draghi bravissimo ma non ha funz… - Hattoriando : RT @alanfriedmanit: Ecco la vera Meloni in questo discorso volgare. - ElisabetFurlan7 : RT @itsmeback_: Candidato di Giorgia Meloni, Carlo Nordio: 'la pedofilia è un orientamento sessuale'. -