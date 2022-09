Giochi Mondiali di Beach Soccer: il pass per l’Italia maschile e femminile (Di lunedì 5 settembre 2022) Catania – Missione compiuta. Le Nazionali maschile e femminile di calcio sulla spiaggia si qualificano ai World Beach Games del prossimo agosto a Bali. Nella finalina per il 5° e 6° posto, i ragazzi di Del Duca superano la Francia 4-1 e si accaparrano l’ultimo posto disponibile per la fase finale dei Giochi. Un super Zurlo, in grande spolvero, realizza una tripletta, la seconda dopo quella della prima giornata contro la Norvegia e si porta, insieme a Gori, sulla seconda piazza dei migliori realizzatori di questa competizione con 9 reti. La finale la vince la Spagna che supera il Portogallo 6-2. La Nazionale femminile perde 5-3 la finalina per il 3° e 4° posto, partita importante per il ranking ma che non compromette la qualificazione alla fase finale dei Giochi ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 5 settembre 2022) Catania – Missione compiuta. Le Nazionalidi calcio sulla spiaggia si qualificano ai WorldGames del prossimo agosto a Bali. Nella finalina per il 5° e 6° posto, i ragazzi di Del Duca superano la Francia 4-1 e si accaparrano l’ultimo posto disponibile per la fase finale dei. Un super Zurlo, in grande spolvero, realizza una tripletta, la seconda dopo quella della prima giornata contro la Norvegia e si porta, insieme a Gori, sulla seconda piazza dei migliori realizzatori di questa competizione con 9 reti. La finale la vince la Spagna che supera il Portogallo 6-2. La Nazionaleperde 5-3 la finalina per il 3° e 4° posto, partita importante per il ranking ma che non compromette la qualificazione alla fase finale dei...

Gerda: A Flame in Winter, l'intervista a PortaPlay, il team di sviluppo Gerda: A Flame in Winter racconta la guerra in modo umano e diverso dal solito: abbiamo intervistato gli sviluppatori di PortaPlay.. La guerra, ai videogiochi, piace, da sempre. Gli scenari bellici, ... Bertolini "Siamo fiduciose, abbiamo voglia di andare al Mondiale" La ct della Nazionale: 'L'Italia femminile non è quella vista agli Europei' ROMA (ITALPRESS) - 'Siamo fiduciose, abbiamo voglia di fare bene e ... Gerda: A Flame in Winter racconta la guerra in modo umano e diverso dal solito: abbiamo intervistato gli sviluppatori di PortaPlay.. La guerra, ai videogiochi, piace, da sempre. Gli scenari bellici, ...La ct della Nazionale: 'L'Italia femminile non è quella vista agli Europei' ROMA (ITALPRESS) - 'Siamo fiduciose, abbiamo voglia di fare bene e ...