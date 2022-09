Gf Vip 7, un’opinionista e uno sportivo si uniscono al cast | Svelati i nomi (Di lunedì 5 settembre 2022) Gf Vip 7, altri due nomi sono stati Svelati da Dagospia e varcheranno la porta rossa del reality lunedì 19 settembre Non solo Giovanni Ciacci e Wilma Goich parteciperanno al reality condotto da Alfonso Signorini, ma Dagospia svela altri due nomi che si aggiungono alla lista dei vipponi che debutteranno lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5 al Grande Fratello Vip. E di cui si conoscerà il cast solo durante la puntata, proprio come ha fatto sapere Alfonso Signorini attraverso le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni che uscirà martedì con una copertina dedicata al presentatore e alle sue due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Come scrive Giuseppe Candela: “Debutterà il 19 settembre su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? Dagospia ha già anticipato ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Gf Vip 7, altri duesono statida Dagospia e varcheranno la porta rossa del reality lunedì 19 settembre Non solo Giovanni Ciacci e Wilma Goich parteciperanno al reality condotto da Alfonso Signorini, ma Dagospia svela altri dueche si aggiungono alla lista dei vipponi che debutteranno lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5 al Grande Fratello Vip. E di cui si conoscerà ilsolo durante la puntata, proprio come ha fatto sapere Alfonso Signorini attraverso le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni che uscirà martedì con una copertina dedicata al presentatore e alle sue due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Come scrive Giuseppe Candela: “Debutterà il 19 settembre su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? Dagospia ha già anticipato ...

infoitcultura : Gf Vip, Adriana Volpe opinionista in un nuovo programma: incontrerà una vecchia 'nemica' - redazionerumors : Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe torna nelle vesti di opinionista in un programma tv: scopri… - 361_magazine : Sonia Bruganelli in un'intervista al Corriere della Sera racconta di sé, della sua famiglia d'origine, delle esperi… - blogtivvu : Lo sapevi che Sonia Bruganelli è stata opinionista di un altro reality? “GF Vip, tutta un’altra storia!” #gfvip - zazoomblog : Lo sapevi che Sonia Bruganelli è stata opinionista di un altro reality? “GF Vip tutta un’altra storia!” - #sapevi… -