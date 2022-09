GF Vip 7, incredibile spoiler: Alex Belli rivela il nome della nuova concorrente – VIDEO (Di lunedì 5 settembre 2022) A pochi giorni dalla partenza del GF Vip 7, nonostante ci sia il massimo riserbo riguardo il nome dei nuovi concorrenti, un incredibile spoiler avrebbe rivelato il nome della nuova coinquilina. Il GF Vip 7 presenterà una grossa novità rispetto alle precedenti edizioni. Il pubblico non potrà più conoscere in anteprima i concorrenti del reality L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) A pochi giorni dalla partenza del GF Vip 7, nonostante ci sia il massimo riserbo riguardo ildei nuovi concorrenti, unavrebbeto ilcoinquilina. Il GF Vip 7 presenterà una grossa novità rispetto alle precedenti edizioni. Il pubblico non potrà più conoscere in anteprima i concorrenti del reality L'articolo proviene da Inews24.it.

RossoneroKonic : @FredtheFake L’ossessione che hanno i “vip” interisti per noi è qualcosa di clamoroso. È riuscito a partorire una stronzata incredibile - manodedios1926 : certo che i social possono fare inverosibilmente danni a noi ma hai cosidetti vip è un veicolo di promozione incred… - Privolat : RT @privilegelap: L'incredibile @valeriaborghese in posa nella Vip Room del Privilege in occasione dello spettacolo del 27 Agosto ?? #valeri… - privilegelap : L'incredibile @valeriaborghese in posa nella Vip Room del Privilege in occasione dello spettacolo del 27 Agosto ??… - marinamarnie : Cameron Diaz compie 50 anni e il suo segreto per non invecchiare è incredibile -