GF Vip 7, Alex Belli spoilera (per sbaglio) una vippona della nuova edizione? Il video che ha insinuato il dubbio (Di lunedì 5 settembre 2022) Il presunto spoiler di Alex Belli Sul cast del GF Vip 7 aleggia tanto mistero, sì perché a quanto pare quest’anno i concorrenti il pubblico li scoprirà proprio nel corso della prima puntata. Niente annunci ufficiali la settimana prima della messa in onda, quindi. Ma saranno davvero in grado di mantenere il segreto fino alla L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 5 settembre 2022) Il presunto spoiler diSul cast del GF Vip 7 aleggia tanto mistero, sì perché a quanto pare quest’anno i concorrenti il pubblico li scoprirà proprio nel corsoprima puntata. Niente annunci ufficiali la settimana primamessa in onda, quindi. Ma saranno davvero in grado di mantenere il segreto fino alla L'articolo proviene da Novella 2000.

alex_dreyfus : RT @SociosItalia: ?? FAN REWARDS ?? ???? Pass per le qualifiche del GP di Monza ???? Hospitality VIP nella House of Peroni ???? Tour del Paddock… - alex_liccardo : @ziomuro Non l'hanno preso al GF Vip? - infoitcultura : GF Vip, Alex Belli attacca Orietta Berti: 'Ti aspetto al varco' - harsiness : immagina votare baru o gianmaria protagonisti dell’alex belli vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Orietta Berti critica duramente Alex Belli. Lui replica: 'Ti aspetto al varco' -