George Russell guida la riscossa di Mercedes: è lui l’uomo forte? (Di lunedì 5 settembre 2022) La riscossa di Mercedes è forse vicina, dopo una prima parte di stagione quasi disastrosa? Ancora è presto per cantare vittoria nei box della Costruttore stellato, ma le ottime impressioni avute nel Gran Premio d’Olanda possono proiettare verso l’ottimismo tutto l’ambiente. Le Frecce d’Argento, infatti, sono riuscite a battagliare con più veemenza contro Red Bull e Ferrari riuscendo, anche, a piazzare sul podio George Russell e poco sotto ai gradini Lewis Hamilton. Il giovane inglesino arrivato dalla Williams potrebbe, ben presto, diventare l’uomo forte della rinascita detronizzando, per adesso, il pluricampione del mondo? La classifica piloti attuale dice proprio questo, con il nuovo arrivato che si trova davanti rispetto al veterano di mille battaglie. Le parole di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Ladiè forse vicina, dopo una prima parte di stagione quasi disastrosa? Ancora è presto per cantare vittoria nei box della Costruttore stellato, ma le ottime impressioni avute nel Gran Premio d’Olanda possono proiettare verso l’ottimismo tutto l’ambiente. Le Frecce d’Argento, infatti, sono riuscite a battagliare con più veemenza contro Red Bull e Ferrari riuscendo, anche, a piazzare sul podioe poco sotto ai gradini Lewis Hamilton. Il giovane inglesino arrivato dalla Williams potrebbe, ben presto, diventaredella rinascita detronizzando, per adesso, il pluricampione del mondo? La classifica piloti attuale dice proprio questo, con il nuovo arrivato che si trova davanti rispetto al veterano di mille battaglie. Le parole di ...

