Gender Pay Gap, in Italia 500 euro in meno di stipendio per le donne: l'infografica (Di lunedì 5 settembre 2022) In europa le donne lavoratrici guadagnano il 13% in meno all'ora rispetto agli uomini, anche se retribuire di meno una donna, a parità di tempo e mansioni, è una pratica del tutto illegale. I dati parlano chiaro: il Gender Pay Gap è una realtà che grava su tutte le donne lavoratrici, condizionando le loro scelte di vita. Il cosiddetto divario retributivo di genere è un fenomeno consolidato anche in Italia, dove le donne guadagnano in media 500 euro in meno ogni mese rispetto agli uomini. Ma quali sono le cause di questo divario e come eliminarle? Con l'infografica "Gender Pay Gap: il divario retributivo di genere", CV app fotografa la situazione delle differenze ...

