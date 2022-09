Gb: partito conservatore annuncerà oggi nuovo inquilino di Downing Street (Di lunedì 5 settembre 2022) Londra, 5 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Il partito conservatore del Regno Unito annuncerà oggi alle 12,30 (alle 13,30 in Italia) il risultato del voto 'tory', che deciderà quale dei due candidati, il ministro degli Esteri Liz Truss o il l'ex ministro delle Finanze Rishi Sunak, sarà il nuovo inquilino di Downing Street. Dopo l'annuncio dei risultati da parte del presidente del gruppo parlamentare conservatore, Graham Brady, il candidato conservatore farà un discorso, ma non accetterà domande, secondo la rete britannica BBC. Domani il vincitore sarà formalmente designato dalla regina Elisabetta II, ch ha convocato l'incontro con i nuovo premier nella sua residenza di Balmoral, in Scozia, invece che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Londra, 5 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Ildel Regno Unitoalle 12,30 (alle 13,30 in Italia) il risultato del voto 'tory', che deciderà quale dei due candidati, il ministro degli Esteri Liz Truss o il l'ex ministro delle Finanze Rishi Sunak, sarà ildi. Dopo l'annuncio dei risultati da parte del presidente del gruppo parlamentare, Graham Brady, il candidatofarà un discorso, ma non accetterà domande, secondo la rete britannica BBC. Domani il vincitore sarà formalmente designato dalla regina Elisabetta II, ch ha convocato l'incontro con ipremier nella sua residenza di Balmoral, in Scozia, invece che ...

