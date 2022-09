Gb, Liz Truss leader Tory, è lei nuovo premier britannico (Di lunedì 5 settembre 2022) Come previsto, sarà Liz Truss - il segretario del Foreign Office - il nuovo leader del partito conservatore britannico e quindi primo ministro del Paese. Lo ha annunciato al termine della votazione - ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Come previsto, sarà Liz- il segretario del Foreign Office - ildel partito conservatoree quindi primo ministro del Paese. Lo ha annunciato al termine della votazione - ...

you_trend : ?? #BREAKING #UK: Liz #Truss è la nuova leader dei Conservatori e, di conseguenza, la nuova premier. Prende il posto… - Agenzia_Ansa : FLASH | Liz Truss nuova premier britannica #ANSA - GiovaQuez : La nuova leader dei conservatori Liz Truss, ha ringraziato Boris Johnson per essersi 'opposto a Vladimir Putin'. Ch… - PMusedo : @cavicchioli Non mi illuderei troppo: andranno full steam ahead sulla CBDC, specie considerando che anche lei è del… - acgussy1 : @LegaSalvini Liz Truss è la nuova Premier del Regno Unito. con la Russia sarà durissima.. e infatti non arrivano le… -