Gb | Liz Truss è la nuova leader dei Tory e premier britannica

you_trend : ?? #BREAKING #UK: Liz #Truss è la nuova leader dei Conservatori e, di conseguenza, la nuova premier. Prende il posto… - Agenzia_Ansa : FLASH | Liz Truss nuova premier britannica #ANSA - GiovaQuez : La nuova leader dei conservatori Liz Truss, ha ringraziato Boris Johnson per essersi 'opposto a Vladimir Putin'. Ch… - GeopoliticalCen : Liz Truss sarà il nuovo Primo Ministro Britannico. - Avanguard_Verde : Facciamo i complimenti al Nuovo primo ministro inglese Liz Truss???????? #LizTruss #attualità #avanguardiaverde -

di Luigi Ippolito Come previsto, sarà- il segretario del Foreign Office - il nuovo leader del partito conservatore britannico e quindi primo ministro del Paese. Lo ha annunciato al termine della votazione Sir Graham Brady, ...Il padre di sinistra l'ha "disconosciuta" politicamente. 47 anni, stra - ambiziosa, una vita politica fatta di capriole. Su Brexit probabilmente andrà allo scontro con la Ue, dura contro Russia e Cina.Truss, 47 anni, aveva promesso che avrebbe agito rapidamente per affrontare la crisi del costo della vita in Gran Bretagna. Entro una settimana, ha detto, svilupperà un piano per affrontare l’aumento ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...