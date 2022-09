Gazzetta | vertici arbitrali infastiditi da Sarri | “quelle parole si commentano da sole”

(Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo le dichiarazioni di sabato sera, al termine di Lazio-Napoli, com’era ovvio Mauriziorischia il deferimento. Scrive lache le sue dichiarazioni non sono piaciute affatto ai. Ne viene fuori un quadro di forte contrapposizione tra la società romana e il mondo arbitrale che difficilmente potrà ricomporsi in breve tempo. Ainon sono affatto piaciute le frasi di. «O gli arbitri sono scarsi oppure c’è la soluzione B, che è più preoccupante» è quella che ha destato maggiore stupore e fastidio. Il tecnico si è lamentato del contatto Mario Rui-Lazzari che Sozza non ha sanzionato col rigore giudicandolo un contatto leggero. Ma c’è anche un’altra esternazione che ha lasciato perplessi, anche perché dall’alto del gruppo ...

