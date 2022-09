Gas russo, Gazprom annuncia la chiusura temporanea del Nord Stream 1 (per lavori), ed il prezzo risale (Di lunedì 5 settembre 2022) Nessuna ‘sorpresa’, ne scriviamo per informare ma, come detto, dopo l’annunciato stop del gasdotto Nord Stream – per interventi di riparazione – da parte della Gazprom nei giorni scorsi, sul ‘suscettibile’ mercato di Amsterdam, è atteso l’ennesimo rialzo del prezzo del gas. Oggi nelle Borse, dopo aver aperto a 275 euro al megawattora, iI future Ttf si attestano al momento a 264 euro in un rialzo del 23% rispetto ai 215 della chiusura di venerdì 2. Gas russo: Gazprom aveva avvertito già dallo scorso venerdì della chiusura del gasdotto per oggi, ed altri giorni ancora Nello specifico, come ricordato, lo scorso venerdì è stato lo stesso colosso energetico russo ad annunciare lo stop alle attività di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) Nessuna ‘sorpresa’, ne scriviamo per informare ma, come detto, dopo l’to stop del gasdotto– per interventi di riparazione – da parte dellanei giorni scorsi, sul ‘suscettibile’ mercato di Amsterdam, è atteso l’ennesimo rialzo deldel gas. Oggi nelle Borse, dopo aver aperto a 275 euro al megawattora, iI future Ttf si attestano al momento a 264 euro in un rialzo del 23% rispetto ai 215 delladi venerdì 2. Gasaveva avvertito già dallo scorso venerdì delladel gasdotto per oggi, ed altri giorni ancora Nello specifico, come ricordato, lo scorso venerdì è stato lo stesso colosso energeticoadre lo stop alle attività di ...

gparagone : #Gas, penso che anche la Germania stia contrattando da sola con la Russia. Non può fare a meno del #gas russo.… - GiovaQuez : Rizzo: “Questa politica estera del governo Draghi che hanno appoggiato tutti i partiti ha rotto con la Russia con l… - fattoquotidiano : Nei cablo 2001-2010 resi noti da Wikileaks la preoccupazione americana per la nostra dipendenza da Mosca. E i sospe… - carsapio : RT @dariodangelo91: L'Ue sta valutando un tetto al prezzo del #gas russo sul modello proposto da mesi dal governo italiano. Perché mentre… - purple3375 : @Agenzia_Ansa Lo stato canaglia che compra il gas russo per venderlo all Europa a determinate condizioni ???????? -