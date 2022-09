Gas, quando finirà il blocco di Mosca. La minaccia della Russia all'Europa (Di lunedì 5 settembre 2022) I problemi con le forniture di gas all'Europa tramite Nord Stream persisteranno fino a quando non saranno revocate alla Russia le sanzioni che impediscono la manutenzione dei gasdotti. Lo ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la decisione russa di chiudere i flussi. «I problemi di pompaggio del gas sono nati a causa delle sanzioni introdotte dai Paesi occidentali contro il nostro Paese e diverse aziende», ha dichiarato all'agenzia Interfax. «Non ci sono altri motivi che potrebbero aver causato questo problema di pompaggio», ha aggiunto. Leggi su iltempo (Di lunedì 5 settembre 2022) I problemi con le forniture di gas all'tramite Nord Stream persisteranno fino anon saranno revocate allale sanzioni che impediscono la manutenzione dei gasdotti. Lo ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la decisione russa di chiudere i flussi. «I problemi di pompaggio del gas sono nati a causa delle sanzioni introdotte dai Paesi occidentali contro il nostro Paese e diverse aziende», ha dichiarato all'agenzia Interfax. «Non ci sono altri motivi che potrebbero aver causato questo problema di pompaggio», ha aggiunto.

