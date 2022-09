Gas, la chiusura del North Stream fa schizzare il prezzo e affossa le Borse. Giù anche Milano (Di lunedì 5 settembre 2022) Ormai è uno schema: la Russia chiude North Stream, il mercato di Amsterdam fa schizzare il prezzo del gas sul mercato, le Borse crollano. È accaduto anche poche ore fa. Dopo una apertura a 275 euro al megawattora i future Ttf si sono attestati a 264 euro in un rialzo del 23 rispetto ai 215 della chiusura di venerdì scorso. C’è poco da discutere: sull’energia Vladimir Putin sta giocando con i Paesi dell’Unione europea, almeno quelli mollati come «ostili», come il gatto col topo. La sua Gazprom apre e chiude come vuole i rubinetti – una volta è la manutenzione, un’altra è il guasto improvviso, un’altra ancora è la ritorsione verso l’Occidente – e la speculazione ringrazia. Piazza Affari perde oltre 2 punti Venerdì l’annuncio della chiusura del gasdotto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Ormai è uno schema: la Russia chiude, il mercato di Amsterdam faildel gas sul mercato, lecrollano. È accadutopoche ore fa. Dopo una apertura a 275 euro al megawattora i future Ttf si sono attestati a 264 euro in un rialzo del 23 rispetto ai 215 delladi venerdì scorso. C’è poco da discutere: sull’energia Vladimir Putin sta giocando con i Paesi dell’Unione europea, almeno quelli mollati come «ostili», come il gatto col topo. La sua Gazprom apre e chiude come vuole i rubinetti – una volta è la manutenzione, un’altra è il guasto improvviso, un’altra ancora è la ritorsione verso l’Occidente – e la speculazione ringrazia. Piazza Affari perde oltre 2 punti Venerdì l’annuncio delladel gasdotto ...

