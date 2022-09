Gas, il Cremlino: “Le forniture riprenderanno solo se le sanzioni verranno revocate” (Di lunedì 5 settembre 2022) Gas, Russia: “Le forniture riprenderanno solo con stop alle sanzioni” La Russia manda un messaggio chiaro all’Occidente, attraverso le dichiarazioni del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, il quale ha dichiarato che le forniture di gas non riprenderanno fino a quando le sanzioni non verranno revocate. Peskov, come riporta Interfax, ha dichiarato che il gasdotto Nord Stream, il passaggio principale per il trasporto del gas russo in Europa occidentale, non può essere riaperto poiché le sanzioni nei inflitte alla Russia dai paesi occidentali impediscono la manutenzione dell’impianto. “Sono proprio le sanzioni che impediscono la manutenzione delle unità, che impediscono il loro ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022) Gas, Russia: “Lecon stop alle” La Russia manda un messaggio chiaro all’Occidente, attraverso le dichiarazioni del portavoce del, Dmitri Peskov, il quale ha dichiarato che ledi gas nonfino a quando lenon. Peskov, come riporta Interfax, ha dichiarato che il gasdotto Nord Stream, il passaggio principale per il trasporto del gas russo in Europa occidentale, non può essere riaperto poiché lenei inflitte alla Russia dai paesi occidentali impediscono la manutenzione dell’impianto. “Sono proprio leche impediscono la manutenzione delle unità, che impediscono il loro ...

EnricoLetta : La causa del #caroenergia? Ha un nome e cognome: Vladimir #Putin. Non è un vecchio compagno che guida un Paese umil… - Agenzia_Ansa : I problemi con le forniture di gas all'Europa attraverso il Nord Stream continueranno fino alla revoca delle sanzio… - LaVeritaWeb : Il Cremlino minaccia rappresaglie in caso di tetto al gas o restrizioni ai visti. E scarica sull’Europa la riparazi… - geomsalvatores2 : RT @TgLa7: ++ #Cremlino: 'Forniture #gas riprenderanno solo se via #sanzioni ++ 'Sono quelle misure ad impedire la manutenzione dei macchin… - Open_gol : Il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov attribuisce la responsabilità dello stop del Nord Stream alle san… -