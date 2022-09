Gas gratis per 10 anni, l’accordo per una regione italiana: ecco il motivo (Di lunedì 5 settembre 2022) Il settore del gas si tinge di un interessante accordo stipulato da una regione italiana. Questo prevede la fornitura per ben 10 anni. Vediamo tutti i dettagli. Quando si parla del tema del gas lo si fa tenendo ben a mente gli altissimi prezzi che si stanno susseguendo. Una situazione sempre più instabile e che non pare vedere la fine. Una regione italiana, però, a seguito di un accordo con Eni ha raggiunto per 10 anni la fornitura gratuita di tale elemento. Adobe StockSe all’apparenza pare un risvolto positivo, tale accordo che coinvolge la Basilicata è stato molto criticato. Le critiche sono arrivare soprattutto dagli ambientalisti. Questo perché, l’accordo è dovuto al fatto di accettare il proseguimento delle trivellazioni nella Val D’Angri. Cosa ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 settembre 2022) Il settore del gas si tinge di un interessante accordo stipulato da una. Questo prevede la fornitura per ben 10. Vediamo tutti i dettagli. Quando si parla del tema del gas lo si fa tenendo ben a mente gli altissimi prezzi che si stanno susseguendo. Una situazione sempre più instabile e che non pare vedere la fine. Una, però, a seguito di un accordo con Eni ha raggiunto per 10la fornitura gratuita di tale elemento. Adobe StockSe all’apparenza pare un risvolto positivo, tale accordo che coinvolge la Basilicata è stato molto criticato. Le critiche sono arrivare soprattutto dagli ambientalisti. Questo perché,è dovuto al fatto di accettare il proseguimento delle trivellazioni nella Val D’Angri. Cosa ...

matteorenzi : Notizia di oggi: la Basilicata darà gratis il gas ai Lucani. Dire sì agli impianti serve! È chiaro perché noi DA SO… - petruscaA : RT @ardigiorgio: E mentre presidente Basilicata usa le compensazioni delle estrazioni per dare gratis il #gas a tutti i lucani, regione #Pu… - Rossana44792035 : RT @ardigiorgio: E mentre presidente Basilicata usa le compensazioni delle estrazioni per dare gratis il #gas a tutti i lucani, regione #Pu… - GiuseppeCima : RT @ardigiorgio: E mentre presidente Basilicata usa le compensazioni delle estrazioni per dare gratis il #gas a tutti i lucani, regione #Pu… - Adry_Giro : @Ateodemocratico @LiberoPetrucci Io ho la macchina gas, con le scorregge che tiro durante la notte la mattina mi ri… -