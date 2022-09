Galtier: «Allegri? Ha la malizia degli allenatori italiani. Juve difficile da battere» (Di lunedì 5 settembre 2022) Il tecnico del Psg Galtier ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Psg Juve, sfida valida per la prima giornata dei gironi di Champions League Il Psg è favorito in Champions «No, non sarebbe giusto nei confronti delle altre squadre. Ogni anno ci sono otto/nove formazioni in grado potenzialmente di vincere la Champions. Alcune delle favorite non arrivano alla fine, ci sono poi delle sorprese e anche scenari con grandi risvolti emotivi. Il club vuole vincere, ma non penso di dire che siamo i favoriti». Cosa teme della Juve «È una squadra con molta esperienza, un allenatore che conosce bene la competizione. Una squadra difficile da battere, si dice sia in difficoltà, ma è difficile da gestire, creare occasioni e battere l’intensità di questi giocatori. La ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) Il tecnico del Psgha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Psg, sfida valida per la prima giornata dei gironi di Champions League Il Psg è favorito in Champions «No, non sarebbe giusto nei confronti delle altre squadre. Ogni anno ci sono otto/nove formazioni in grado potenzialmente di vincere la Champions. Alcune delle favorite non arrivano alla fine, ci sono poi delle sorprese e anche scenari con grandi risvolti emotivi. Il club vuole vincere, ma non penso di dire che siamo i favoriti». Cosa teme della«È una squadra con molta esperienza, un allenatore che conosce bene la competizione. Una squadrada, si dice sia in difficoltà, ma èda gestire, creare occasioni el’intensità di questi giocatori. La ...

romeoagresti : #Galtier: “Allegri ha detto che il loro avversario è il Benfica? Ha la malizia che caratterizza gli allenatori ital… - _Morik92_ : Ho giocato #PsgJuve con l'amico e doppio ex della sfida, @sissokomomo: '#Juve farà partita difensiva, ma #Allegri i… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Psg, Galtier: 'Le parole di Allegri? Malizia italiana, lo rispetto. Di Maria out, mi spiace. #Juve? Ecco cosa temo' #PSGJuve… - CalcioPillole : #PSG, #Galtier non si fida di #Allegri: 'Pensa al #Benfica? È italiano...'. - napolista : #Galtier: «#Allegri? Ha la malizia degli allenatori italiani. Juve difficile da battere» Il tecnico del Psg in con… -