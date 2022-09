Gabriellina di Monaco hair stylist per un giorno

Leggi su amica

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ecco il risultato del taglio homemade di Gabriella: nuovolook per lei e per il fratellino (Instagram @hshprincesscharlene) È proprio il caso di chiederselo parlando della principessina Gabriella. La figlia di Charlene die del principe Alberto II ha combinato una marachella che potrebbe dirla lunga sul suo futuro. A sette anni, la piccola di casa ha preso pettine e forbici in mano e ha deciso di cambiare il propriolook e quello del fratello gemello Jacques. Che la bimba voglia fare la parrucchiera da grande? E che abbia deciso di fare del fratellino il suo modello? Staremo a vedere. Intanto, una cosa è certa: Gabriella ha una passione sfrenata per i capelli corti e per i tagli radicali. Proprio come mamma Charlene. Charlene di, ecco il taglio homemade di Gabriella