Friedman insulta la Meloni: “Urla come una pescivendola”. Ma lui si è mai ascoltato? (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set — E’ inevitabile, è più forte di lui: quando parla delle donne di destra (o delle consorti di politici conservatori) Alan Friedman lascia l’educazione e il buongusto nel cassetto dei mutandoni di camera sua. Così come Melania Trump diventò a suo tempo «una escort», ieri ha definito la Meloni «una pescivendola» per sbeffeggiare lo squillante tono vocale della leader di FdI. Friedman dà della pescivendola alla Meloni In collegamento con Myrta Merlino a L’aria che tira, su La7, nella puntata del 5 settembre, il giornalista è partito con la solfa d’ordinanza su Salvini e Meloni: «A Cernobbio abbiamo visto il buon poliziotto e il cattivo poliziotto, tipico gioco di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Negli Stati Uniti si chiedono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set — E’ inevitabile, è più forte di lui: quando parla delle donne di destra (o delle consorti di politici conservatori) Alanlascia l’educazione e il buongusto nel cassetto dei mutandoni di camera sua. CosìMelania Trump diventò a suo tempo «una escort», ieri ha definito la«una» per sbeffeggiare lo squillante tono vocale della leader di FdI.dà dellaallaIn collegamento con Myrta Merlino a L’aria che tira, su La7, nella puntata del 5 settembre, il giornalista è partito con la solfa d’ordinanza su Salvini e: «A Cernobbio abbiamo visto il buon poliziotto e il cattivo poliziotto, tipico gioco di Giorgiae Matteo Salvini. Negli Stati Uniti si chiedono ...

