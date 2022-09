demagistris : Nei TG #unionepopolare è oscurata mentre non mancano Di Maio, Calenda, Fratoianni, Bonelli e altri che nel paese re… - SusannaCeccardi : Fratoianni e Bonelli, i due alleati sinistri del Pd propongono riforma sovietica dell’Irpef: «applicare aliquota mo… - orizzontescuola : Fratoianni: “Un Paese è competitivo se investe sulla scuola. Aumenti sostanziosi per gli insegnanti” - Dadanna4 : RT @AndreaLompio53: Tutti i chiacchieroni che sotto elezioni promettono mari e monti: da #Salvini, a #Conte e Fratoianni. Ma il nostro Pae… - sergioalesi : RT @Gianpa89267191: @lucastamati @GiuseppeConteIT La definizione di elettore si sinistra è diventata troppo vaga. C’è la sinistra di Fratoi… -

Sky Tg24

Oggi ha detto che lui, Di Maio earchivieranno Blair, dopo aver abolito la povertà con ... La costituzione repubblicana che orienta ilnato dal referendum del 2 giugno 1946 si apre con ...Noi ci siamo messi al servizio del, senza parlare alla pancia ma applicando le regole durante ... Calenda giudica il Pd incoerente per l'alleanza con: 'Se dovessi dire io cosa penso ... Elezioni, Idee per l’Italia: Nicola Fratoianni risponde alle domande di Sky TG24. VIDEO Si tratta dei “Cannabis Social Club” alla spagnola, punti di ritrovo per tutelare i diritti dei consumatori di cannabis. Secondo Fratoianni "liberalizzare" le droghe leggere significa liberare l'Itali ...Calenda e Renzi: “Il voto utile siamo noi perchè i due poli sono comunque diventati quattro e si vince nel proporzionale” ...