Fratelli d’Italia ricandida Paola Frassinetti, che partecipava alle parate (vietate) dei neofascisti (Di lunedì 5 settembre 2022) Nuove “ombre nere” calano su Fratelli d’Italia. Questa volta a far discutere è il nome di Paola Frassinetti, attuale responsabile istruzione del partito di Giorgia Meloni e vicepresidente della commissione Cultura della Camera, nonché candidata di FdI a Monza alle prossime elezioni. Al centro delle polemiche, un filmato rispuntato qualche giorno fa e risalente al 25 aprile 2017, che ritrae Frassinetti in mezzo a un manipolo di camerati durante la parata nera al Campo 10 del Cimitero Maggiore di Milano. Quel giorno, il prefetto e il questore della città avevano vietato ai neofascisti di omaggiare – come accadeva da anni – i caduti della Repubblica sociale italiana e i volontari delle SS sepolti proprio al Campo 10. Ma, in barba alle disposizioni delle ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Nuove “ombre nere” calano su. Questa volta a far discutere è il nome di, attuale responsabile istruzione del partito di Giorgia Meloni e vicepresidente della commissione Cultura della Camera, nonché candidata di FdI a Monzaprossime elezioni. Al centro delle polemiche, un filmato rispuntato qualche giorno fa e risalente al 25 aprile 2017, che ritraein mezzo a un manipolo di camerati durante la parata nera al Campo 10 del Cimitero Maggiore di Milano. Quel giorno, il prefetto e il questore della città avevano vietato aidi omaggiare – come accadeva da anni – i caduti della Repubblica sociale italiana e i volontari delle SS sepolti proprio al Campo 10. Ma, in barbadisposizioni delle ...

PagellaPolitica : Giulio Tremonti, candidato con Fratelli d’Italia, dice che il centrodestra non ha più fatto condoni fiscali dopo gl… - PagellaPolitica : Secondo la leader di Fratelli d’Italia, l’automotive in Italia dà lavoro a «700 mila persone». Abbiamo verificato e… - fattoquotidiano : A prescindere da quante frasi orrende Meloni pronunci (e ne pronuncia parecchie), Fratelli d’Italia (e di Ricino) c… - Lgiova66 : RT @Piu_Europa: L’Italia sul serio o Fratelli d’Italia, sul serio? Calenda oggi ha detto che è pronto a fare un governo con Giorgia Melon… - Rapace781 : @CristinaMolendi Ecco come sta messa davvero Fratelli d’Italia! Tolte le bandiere questi sono ????????? -

