Francesco Totti e Ilary Blasi | nuove indiscrezioni shock

(Di lunedì 5 settembre 2022)circa il rapporto trasvelano ulteriori scenari. Ecco cos’è emerso nelle ultime ore La separazione tranon sarebbe arrivata come un fulmine a ciel sereno. Prima del comunicato dello scorso luglio i due avrebbero infatti vissuto da separati in casa per più di un anno. A farlo sapere La Repubblica, che cita alcune fonti vicine all’ex coppia. Una rivelazione piuttosto importante che, se confermata, potrebbe avere un peso molto notevole nella controversia legale che attende gli ex coniugi. Stando a quanto riporta Repubblica, la crisi trasarebbe scoppiata nell’estate 2021: pare che la bandiera ...

Salcedo_Hugo : La magia de Francesco Totti. ?????? #PorLasQueMueres ?? - MajinMarotta : RT @Peppe_Salines: Lo United ha panchinato capitan Maguire e un certo Cristiano Ronaldo vincitore di 34 palloni d'oro e 47 CL, la juve fece… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: 'Francesco e Ilary separati in casa già da un anno', la testimonianza chiave su cui lavora l'avvocato di Totti [Valentina L… - IsaeChia : “Francesco Totti e Ilary Blasi separati in casa già da un anno”, ecco quando (e perché) sarebbe scoppiata la crisi… - Novella_2000 : Ilary Blasi, nel nuovo spot della Lenor sparisce la foto di Francesco Totti: i video a confronto -

Ora che la battaglia legale è entrata nel vivo, emergono nuovi imporanti dettagli sulla crisi che ha portatoe Ilary Blasi a dirsi addio. Secondo Repubblica la coppia avrebbe provato a rimettere insieme i cocci di un matrimonio ormai al capolinea senza successo, vivendo gli ultimi dodici mesi ...Proseguono le indiscrezioni con protagonisti Ilary Blasi e. Secondo La Repubblica , prima di rendere pubblica la loro separazione, la celebre coppia viveva già separata in casa da circa un anno. Ilary Blasi e"separati in casa da un ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...“Francesco Totti e Ilary Blasi separati in casa già da un anno”, ecco quando (e perché) sarebbe scoppiata la crisi. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.