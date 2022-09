Francesca Fagnani sposa Enrico Mentana? Imbarazzo a La vita in diretta (Di lunedì 5 settembre 2022) Momento dedicato ai matrimoni dell’estate nella puntata de La vita in diretta del 5 settembre, puntate che inaugura la nuova edizione del programma di Rai 1. E probabilmente, le ospiti di Alberto Matano, avrebbero anche voluto citare tra quelli più emozionanti, anche quello del conduttore. Il giornalista però, sorridente e anche un po’ emozionato ha chiesto pietà, e ha suggerito alle sue ospiti di parlare di altro. Tra le presenti, anche Francesca Fagnani che, se la memoria non ci inganna, era una delle ospiti dell’unione civile che ha visto Matano diventare il marito del suo storico fidanzato, i primi di luglio. Ma se Matano ha chiesto alle dame in studio di non parlare del suo matrimonio, un po’ imbarazzato, non ci ha pensato due volte a fare una domanda da belva alla sua amica e collega Francesca ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 settembre 2022) Momento dedicato ai matrimoni dell’estate nella puntata de Laindel 5 settembre, puntate che inaugura la nuova edizione del programma di Rai 1. E probabilmente, le ospiti di Alberto Matano, avrebbero anche voluto citare tra quelli più emozionanti, anche quello del conduttore. Il giornalista però, sorridente e anche un po’ emozionato ha chiesto pietà, e ha suggerito alle sue ospiti di parlare di altro. Tra le presenti, ancheche, se la memoria non ci inganna, era una delle ospiti dell’unione civile che ha visto Matano diventare il marito del suo storico fidanzato, i primi di luglio. Ma se Matano ha chiesto alle dame in studio di non parlare del suo matrimonio, un po’ imbarazzato, non ci ha pensato due volte a fare una domanda da belva alla sua amica e collega...

Cinguetterai : Le belvissime Francesca Fagnani e Rita Rusic gettano benzina sul fuoco ???? #LaVitaInDiretta #AdrianaVolpe… - martadicecose : A Rai 1 hanno dovuto invitare Adri Fox, Anna Petti7ven, Rita Rusic e Francesca Fagnani per reggere la prima puntata… - slav34brit : rita rusic, adriana volpe, francesca fagnani, anna pettinelli a la vita in diretta io morta - lillalalu : In un mondo di Pettinelli io sceglierò sempre Francesca Fagnani! #lavitaindiretta - lawebstar_it : #FrancescaFagnani, più corteggiata dalla Rai che rifila secchi 'no': -