Francesca Fagnani smaschera Adriana Volpe: “Parli della Bruganelli” (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo aver fatto l’opinionista al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha traslocato e adesso è tornata in Rai, dietro al bancone di Alberto Matano a La Vita in Diretta. Ieri durante la prima puntata del programma di Rai Uno, Adriana era in buona compagnia, perché insieme a lei c’erano 3 vere ‘Belve’: Francesca Fagnani, Rita Rusic e Anna Pettinelli. Oltre ad aver parlato della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, in studio si è discusso anche di ‘eccessi social’ e di vip che ostentano la loro ricchezza. Alberto Matano (che è sempre più pop e dursizzato) ha introdotto – non a caso – il tema dei jet privati. La Volpe ha preso la palla al balzo ed ha commentato: “A proposito dei jet. Ma io dico, ma non pubblicate queste cose. Che poi cosa fanno queste? Fanno vedere ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo aver fatto l’opinionista al Grande Fratello Vip,ha traslocato e adesso è tornata in Rai, dietro al bancone di Alberto Matano a La Vita in Diretta. Ieri durante la prima puntata del programma di Rai Uno,era in buona compagnia, perché insieme a lei c’erano 3 vere ‘Belve’:, Rita Rusic e Anna Pettinelli. Oltre ad aver parlatoseparazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, in studio si è discusso anche di ‘eccessi social’ e di vip che ostentano la loro ricchezza. Alberto Matano (che è sempre più pop e dursizzato) ha introdotto – non a caso – il tema dei jet privati. Laha preso la palla al balzo ed ha commentato: “A proposito dei jet. Ma io dico, ma non pubblicate queste cose. Che poi cosa fanno queste? Fanno vedere ...

infoitcultura : Matano apre con Totti e Ilary: parlano Adriana Volpe e Francesca Fagnani, cosa è emerso - vivosurealtime : Francesca Fagnani così puntuale, come la amo - Cinguetterai : Le belvissime Francesca Fagnani e Rita Rusic gettano benzina sul fuoco ???? #LaVitaInDiretta #AdrianaVolpe… - slav34brit : rita rusic, adriana volpe, francesca fagnani, anna pettinelli a la vita in diretta io morta - lillalalu : In un mondo di Pettinelli io sceglierò sempre Francesca Fagnani! #lavitaindiretta -