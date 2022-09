Forum Ambrosetti: applausi per Calenda, Meloni, Salvini e Letta si sfidano su sanzioni e Pnrr (Di lunedì 5 settembre 2022) Quanto ad applausi Carlo Calenda, fra i leader dei principali partiti politici al Forum Ambrosetti di Cernobbio, è quello che ne ha riscossi più di tutti. Ciascun partecipante ha illustrato e difeso le sue scelte alla base di questa campagna elettorale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 settembre 2022) Quanto adCarlo, fra i leader dei principali partiti politici aldi Cernobbio, è quello che ne ha riscossi più di tutti. Ciascun partecipante ha illustrato e difeso le sue scelte alla base di questa campagna elettorale L'articolo proviene da Firenze Post.

CarloCalenda : Il mio intervento al Forum Ambrosetti. Per una politica che non divide il Paese ma che fa le cose che devono essere… - matteosalvinimi : Buona domenica da Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Il mio intervento al Forum @Ambrosetti_, seguite la dire… - borghi_claudio : E mentre io giravo la Toscana Salvini faceva uno dei migliori interventi che abbia mai sentito al forum Ambrosetti. - Jorge_Giuntoli : RT @CarloCalenda: Il mio intervento al Forum Ambrosetti. Per una politica che non divide il Paese ma che fa le cose che devono essere fatte… - popoloZeta : RT @FontanaPres: Interessante, necessaria e, ovviamente, utile. Così giudico la proposta lanciata, oggi dal Forum Ambrosetti di Cernobbio,… -