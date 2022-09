Forma e Poesia nel Jazz: il programma della 25esima edizione (Di lunedì 5 settembre 2022) Dal 15 al 19 settembre 2022 si svolgerà a Cagliari con un cartellone al 100% Jazz tricolore intitolato “Restart” Il festival Forma e Poesia nel Jazz raggiunge l’importante traguardo della venticinquesima edizione, che si svolgerà a Cagliari dal 15 al 19 settembre, promossa dall’omonima cooperativa con la direzione artistica di Nicola Spiga. La manifestazione, che ha puntato sin dai suoi esordi esclusivamente sul Jazz italiano, confeziona un nuovo cartellone dedicato al 100% al Jazz tricolore, intitolandolo “Restart”. Una parola d’ordine che sottolinea la ripartenza del festival (che ritorna al suo Format consolidato dopo le due ultime edizioni alterate dalla pandemia) ma anche il passaggio di testimone tra diverse generazioni di ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 settembre 2022) Dal 15 al 19 settembre 2022 si svolgerà a Cagliari con un cartellone al 100%tricolore intitolato “Restart” Il festivalnelraggiunge l’importante traguardoventicinquesima, che si svolgerà a Cagliari dal 15 al 19 settembre, promossa dall’omonima cooperativa con la direzione artistica di Nicola Spiga. La manifestazione, che ha puntato sin dai suoi esordi esclusivamente sulitaliano, confeziona un nuovo cartellone dedicato al 100% altricolore, intitolandolo “Restart”. Una parola d’ordine che sottolinea la ripartenza del festival (che ritorna al suot consolidato dopo le due ultime edizioni alterate dalla pandemia) ma anche il passaggio di testimone tra diverse generazioni di ...

Lopinionista : Forma e Poesia nel Jazz: il programma della 25esima edizione - CaputoItalo : Fate Fogli di Poesia, Poeti! : Canzoni in forma di poesia di Andrea Sisti (Vololi... - Voormas : @utentesegreto21 i Vogon sono degli alieni della serie di libri 'Guida Galattica per Autostoppisti' che sono noti,… - emaloveswwine : @serwinem @EsseGi567 @femmefleurie E il problema non é il fatto che sia monotematica, o almeno non solo, per me é l… - serwinem : @femmefleurie Boh raga, ste poesie non saranno un granché, ma sono una forma di espressione personale. Non è che la… -