**Fmi: se Italia avesse rispettato regole -55 punti di debito in 2017** (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. -(Adnkronos) - Se l'Italia - prima del 2007 - avesse rispettato le regole sul debito pubblico, avrebbe affrontato la crisi finanziaria globale con un debito di circa 30 punti inferiore (al 70% del Pil rispetto a oltre il 100%), a prezzo di un livello di Pil solo marginalmente più basso rispetto a quanto registrato (circa - 1 punto). E' la dura analisi proposta dal Fondo Monetario Internazionale in un documento in cui si sottopone una propria ipotesi di riforma delle regole fiscali dell'Eurozona. E - con un atteggiamento rigoroso - il debito Italiano avrebbe potuto, spiega l'FMI, mantenersi su un percorso virtuoso che nel 2017 lo avrebbe visto intorno al 75% del Pil, ovvero 55 punti in meno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. -(Adnkronos) - Se l'- prima del 2007 -lesulpubblico, avrebbe affrontato la crisi finanziaria globale con undi circa 30inferiore (al 70% del Pil rispetto a oltre il 100%), a prezzo di un livello di Pil solo marginalmente più basso rispetto a quanto registrato (circa - 1 punto). E' la dura analisi proposta dal Fondo Monetario Internazionale in un documento in cui si sottopone una propria ipotesi di riforma dellefiscali dell'Eurozona. E - con un atteggiamento rigoroso - ilno avrebbe potuto, spiega l'FMI, mantenersi su un percorso virtuoso che nel 2017 lo avrebbe visto intorno al 75% del Pil, ovvero 55in meno ...

