Firenze: volontario aggredito da una donna durante un soccorso. All'ospedale con prognosi di 25 giorni (Di lunedì 5 settembre 2022) il giovane, che presta servizio alla Pubblica assistenza Humanitas Firenze Nord, ha riportato una prognosi di 25 giorni per la frattura del bacino e la milza ingrossata per il colpo ricevuto mentre cercava di separare, all'interno dell'ambulanza, il paziente da una donna che lo aveva aggredito L'articolo proviene da Firenze Post.

